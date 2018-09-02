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الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:30 ص
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ننشر أسماء 9 مستشفيات نموذجية تؤدى خدمات مميزة للمرضى خلال أيام

الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:30 ص
ننشر أسماء 9 مستشفيات نموذجية تؤدى خدمات مميزة للمرضى خلال أيام الدكتورة هالة زايد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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 ينشر اليوم السابع أسماء المستشفيات النموذجية التابعة لوزارة الصحة، والتى من المقررلها تقديم خدمات طبية مميزة للمرضى بدون تحمل أى تكاليف مالية إضافية للمرضى خلال أيام.
 
 
المستشفيات تضم مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، وطوارئ فاقوس بالشرقية، والعجوزة بالجيزة، وبنها للتأمين الصحى بالقليوبية، و 15 مايو بالقاهرة، ودار الشفاء بالقاهرة، والعجمى بالإسكندرية، والإسماعيلية، والباجور بالمنوفية.
 
 
المستشفيات النموذجية المقرر تشغيلها الفترة المقبلة ستقدم أعلى مستوى من الخدمة الطبية للمواطنين، دون تحملهم أى أعباء مالية إضافية، حيث تقدم الخدمات الطبية من المستوى الثالث من الرعاية الصحية، بأعلى خدمة يمكن أن تقدم للمريض فى المستشفى.
 
التخصصات الطبية التى تقدم خدمتها بالمستشفيات تتمثل فى  جراحات القلب المفتوح ، والمخ والأعصاب، والتخصصات الجراحية الدقيقة.

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