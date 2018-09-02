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نقابة الإعلاميين: ترشيحاتنا للهيئات الإعلامية ستعتمد على الشباب

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:30 ص
نقابة الإعلاميين: ترشيحاتنا للهيئات الإعلامية ستعتمد على الشباب طارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين
كتب محمد صبحى
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أكد طارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين، أن النقابة ستجتمع خلال الفترة المقبلة بحد أقصى السبت المقبل، وسيكون على رأس جدول الأعمال وضع معايير واضحة بشأن ترشيحات النقابة لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، وفقا لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام التى أصدرها الرئيس السيسى عقب موافقة مجلس النواب عليها.

وأضاف سعدة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن توجه الدولة الاهتمام بالشباب، وظهر ذلك واضحا بتشكيلات الوزارة الجديدة والمحافظين الجدد، وبالتالى سيكون أولى المعايير عنصر الشباب فى مرحلة عمرية تؤدى لصالح الدولة، بجانب أن يكون لديه خبرة إعلامية خاصة، فالدولة بحاجه للشباب وتحتاج للبناء والمجهود وللقيام بذلك يتطلب شباب .

وتابع وكيل نقابة الإعلاميين، أن النقابة لم تستقر على أسماء معينة وسيتم تحديدها فى القريب العاجل وسنضع هدفنا اختيار الشباب، وسيكون الاختيار بالمشاركة ولن نترك الأمر لأحد يمارسه منفردا.

 


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