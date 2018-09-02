نائب محافظ بورسعيد يعرب عن سعادته بالعمل لخدمة المحافظة الباسلة

بورسعيد - السيد فلاح

أعرب الدكتور محمد غنيم، نائب محافظ بورسعيد، عن سعادته بتعيينه فى محافظة بورسعيد وتحت قيادة اللواء عادل الغضبان، صاحب التجارب الثرية فى المحافظة.

وأكد نائب محافظ بورسعيد، فى أول تصريح له، أن لديه طموحات كبيرة فى تحقيق الأهداف التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن لديه شعور بالأمل والتفاؤل بعد لقاء المحافظ والقيادات التنفيذية، بأن مجال العمل يتيح الفرصة لإطلاق الطاقات الموجودة لدينا لخدمة المواطن فى بورسعيد.

من جانبه، قال عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أننا جميعًا مسئولين وتنفيذين وشعبيين نقف أمام تحديات يجب التصدى لها حفاظا على أمن واستقرار الوطن، ومن أبرز هذه التحديات هى مواجهة الفتن والشائعات بتسليط الضوء على الإيجابيات القائمة حاليًا وما أكثرها فى المجتمع المصرى من مشروعات تنموية وتطوير شامل لمنظومة التعليم والإعداد لأكبر مشروع يتعلق بصحة الإنسان المصرى وهو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التى ستنطلق ببورسعيد.