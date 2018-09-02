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ميليشيات الإخوان فى ليبيا تقتحم السجون وتهرب 1000 سجين بطرابلس

الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:14 م
ميليشيات الإخوان فى ليبيا تقتحم السجون وتهرب 1000 سجين بطرابلس أعمال العنف فى طرابلس
كتب - أحمد جمعة
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قال مصدر أمنى ليبي إن ميليشيات جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة قد هربوا السجناء من مؤسستى الإصلاح والتأهيل فى عين زارة والرويمي، لترهيب سكان العاصمة الليببة طرابلس.
 
 
وأكد المصدر لليوم السابع أن الميليشيات المسلحة التي تسيطر علي العاصمة الليببة سمحت بفرار أكثر من ألف سجين، موضحا أن العاصمة طرابلس تشهد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
 
 
وتشهد العاصمة الليببة طرابلس صراعا مسلحة بين اللواء السابع ترهونة وعدد من القوات الداعمة له من جهة وميليشات مسلحة تسيطر على العاصمة الليببة طرابلس.
 
 

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