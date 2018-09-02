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الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:56 م
خالد صلاح
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مياة أسيوط تواصل حملتها التوعوية لترشيد استهلاك المياه بمشاركة أبراشيات كنائس المحافظة .

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:40 م
مياة أسيوط تواصل حملتها التوعوية لترشيد استهلاك المياه بمشاركة أبراشيات كنائس المحافظة . أبراشيات كنائس أسيوط فى حملة التوعية باستهلاك مياه الشرب
أسيوط – فريق المحافظات
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واصلت  شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، خطة التوعية التثقيفية لرفع الوعى المائى، ونشر ثقافة الترشيد برئاسة المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب،  فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب تحت شعار "النقطة بتفرق" بمشاركة أبراشيات كنائس المحافظة بحضور 30 قسيساً بمركز منفلوط لنشر الثقافة المائية السليمة لدى المواطنين.

بدأ اللقاء بالتعرف على مراحل إنتاج  المياه إبتداء من المأخذ حتى وصولها للمستهلكين، وتوضيح الجهود التى تبذلها الشركة لتنقية مياه الشرب والتعريف بالخطط المستقبلية من توسعات فى محطات مياه الشرب والصرف الصحى لحث المواطنين، من خلال اللقاءات والعظات الدينية للمحافظة، على مياه الشرب وعدم إهدارها وتلافى السلوكيات السلبية فى التعامل مع مياه الشرب، وفى نهاية اللقاء قام فريق التوعية بتوزيع  المادة العلمية الخاصة بتوعية الكنائس وبورشورات توعية لتستمر فاعليات الحملة بمختلف الأرجاء.

وأكد أساقفة  أبراشية كنائس المحافظة أن التعرف على  المراحل الكثيرة، التى تمر بها المياه حتى تصل إلى المواطن  فى صورة نظيفة وصالحة للشرب  تمكنهم من رفع  وعى المواطنين بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، وحث المواطنين على تلافى بعض السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع نعمة مياه الشرب

 

 

 


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