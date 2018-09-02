موجز 10 مساء.. الحكومة تتوعد مخالفى قرار منع سير "النقل" على الدائرى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائرى منذ السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل يهدف إلى أن يكون هناك بديل مناسب للنقل بأنواعه، لافتاً إلى أن افتتاح الطريق الإقليمى يخلق سيولة مرورية على الطريق الدائرى القديم كون لديه استيعاب لحركة النقل بشكل أكبر.

حقق فريق برشلونة الإسبانى فوزا كبيرا على ضيفه هويسكا الصاعد حديثا، بثمانية أهداف مقابل هدفين، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





تعادل النادى الأهلى مع نظيره الإنتاج الحربى بعد مرور 30 دقيقة، فى المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب السلام، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى العام.





تحولت جزيرة دومينيكا فى بحر الكاريبى إلى ملاذ آمن للقطريين الراغبين فى الفرار من جحيم عصابة الحمدين، إذ تحولت الدوحة إلى سجن كبير للقطريين الذين يعانون من القمع والاعتقال والتنكيل على يد نظام تميم بن حمد.





يصر تنظيم الحمدين على تدمير الدولة القطرية وخنق مواردها الاقتصادية وإيقاف عجلة النمو بسياسته المتهورة وغير المحسوبة تجاه المحيط العربى، ففضلاً عن التراجع الاقتصادى الكبير الذى ضرب كافة قطاعات الدولة، يعد قطاع السياحة الخاسر الأبرز، خاصة بعدما أصدرت وزارة التخطيط التنموى والإحصاء تسجيل تراجع معدلات الزيارة لقطر خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 35%.





أكد راشد عبد الرحيم المستشار الإعلامى للسفارة السودانية، تعقيبا على مباحثات لدعم العلاقات الثنائية والتعاون بين السودان ومصر، على أن الرئيسين يستغلان كل الفرص ليلتقيا، وأشار راشد عبد الرحيم بأن لقاء الرئيس السيسي للبشير من أكبر اللقائات على كل المستويات سواء السودان وحتى على المستويات العالمية.





تضمن أمر إحالة "محمود نظمى" الأب المتهم بقتل طفليه بمركز "ميت سلسيل" بمحافظة الدقهلية، اعترافاته التى أدلى بها أمام النيابة العامة، والتى شملت الأسباب التى دفعته للتخلص من الطفلين، وتم الاستناد إليها فى توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد له.





تمكن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولتى تهريب كمية من أجهزة اللاسلكى والهواتف المحمولة والأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.





قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائرى منذ السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل يهدف إلى أن يكون هناك بديل مناسب للنقل بأنواعه، لافتاً إلى أن افتتاح الطريق الإقليمى يخلق سيولة مرورية على الطريق الدائرى القديم كون لديه استيعاب لحركة النقل بشكل أكبر.





تحدث شى يونج الملحق الثقافى الصينى بالقاهرة، تعقيبا على زيارة الرئيس السيسى، على أهمية هذه الزيارة، وأنها الزيارة الخامسة له، وأكد الملحق الثقافى الصينى على أن الزيارة كانت هامة للغاية اقتصاديا و سياسيا وثقافيا.





قال مصدر أمنى ليبي إن ميليشيات جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة قد هربوا السجناء من مؤسستى الإصلاح والتأهيل فى عين زارة والرويمي، لترهيب سكان العاصمة الليببة طرابلس.





سيرت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، 3 رحلات جوية قادمة من المدينة المنورة، على متنها 719 حاجا فلسطينيا عائدين من الأراضى المقدسة، بعد أداء مناسك الحج.





عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، لقاء مع رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة فى مصر.