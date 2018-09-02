موانئ بورسعيد تستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الأحد 9 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادره 5 سفن ومتواجد علي الأرصفه سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 3 سفن ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة و من المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامه وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.