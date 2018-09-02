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موانئ بورسعيد تستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:43 ص
موانئ بورسعيد تستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة سفينة حاويات
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع  بموانئ بورسعيد اليوم الأحد 9 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادره 5 سفن ومتواجد علي الأرصفه سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 3 سفن ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة و من المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامه وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى  الميناء.

 

 

 

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موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات وبضائع

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