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مهندسة تتهم شقيقها فى دعوى بطلان زواج بالتخطيط لحرمانها من ميراثها

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:26 ص
مهندسة تتهم شقيقها فى دعوى بطلان زواج بالتخطيط لحرمانها من ميراثها محكمة الأسرة- أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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وقفت مهندسة "مروة.ن.ع" تستغيث بمحكمة الأسرة بأكتوبر، من عنف شقيقها ووالداتها، وأدعت فى دعوى بطلان الزواج التى تقدمت بها إقدامهما على التحايل على القانون والشرع وتزويجها من قريب لها خارج على القانون لحرمانها من حقها فى ممتلكات والدها بعد وفاته والاستيلاء على حقوقها والتى تعددت بين أراضى وعقارات ومبالغ مالية.

 

وأضافت مروة البالغة من العمر 36 عاما أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: أقدم شقيقى ووالدتى على تزوير زواجى وعقد قرانى من قريب لى متهم بعدة قضايا، على يد مأذون مزور، دون علمى وموافقتى، طمعا فى التخطيط للإستيلاء على الميراث الذى تركه لى والدى وأوصاهم بتسليمه لى أمام المحامى وبعض الأقارب، أثناء الأزمة الصحية الأخيرة التى مر بها قبل وفاته.

 

وأشارت الضحية إلى أن شقيقها منذ وفاة والدها وهو يقدم على تعنيفها ويهددها للتنازل عن طلبها باستلام ميراثها الذى تجاوزت قيمته وفق المستندات والأوراق الرسمية 4 ملايين ونصف المليون جنيه، بعد أن أعماه الجشع ليقدم على التزوير وتعنيفى للموافقة على زواج تم دون تواجدى حتى يجبرونى على الامتثال إلى رغبتهم.

 

 

وتابعت: تهديداته ومعايرته لى بسبب تأخر سن زواجى ووصفه لى بالمعانى حتى وصل به الجنون بأن جعل بلطجية يهددون بإلقاء مياه نار على وجهى إذا توجهت للجهات القضائية لشكوتى وإصرارى على رفض التفريط فى حقوقى.

وأكملت: طردنى من منزلى ووالدتى صامتة بعد أن واجهتنى أن شقيقى لديه أولاد وهو أولى بأموال والده ووضعهم حراسة على ممتلكاتنا لمنعى من الدخول والتصرف فيها، مضيفة: حاولت التصدى لهم ولكن طمع شقيقى جعله يزيد فى عنفه وجبروته ويأتى بشهود زور حتى يمنعنى من كشف جرائمه.

 

 

وتابعت: على الرغم من رفضى ذهب شقيقى إلى مأذون وعقد قرانى على قريبى الذى يعمل برفقته ومتهم بكثير من القضايا وحاولوا اصطحابى لمنزله بالقوة بعد تهديد شقيقى بقتلى حتى يقوموا بمحاصرتى للتنازل عن حقوقى وأصبح خاضعة لهم.

 


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