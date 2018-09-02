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مميش: عبور 46 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون طن

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:08 ص
مميش: عبور 46 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون طن الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد، عبور 46 سفينة، بحمولة 3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة 1.2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "erping" التى ترفع علم انجلترا، بحمولة 146 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين.

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.8 مليون طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات المالطية " el zubairi" بحمولة 200 ألف قادمة من سنغافورة، ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

 


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