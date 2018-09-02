مقتل 3 أشخاص فى هجوم انتحارى بسيارة مفخخة استهدف مقار البلدية بمقديشو

(أ ف ب) ـ (رويترز)

قتل ثلاثة اشخاص على الأقل وأصيب آخرون صباح الأحد، فى تفجير بسيارة مفخخة فى العاصمة الصومالية مقديشو، على ما أفادت السلطات الصومالية.

وقال الناطق باسم بلدية العاصمة صلاح حسن عمر للصحفيين فى موقع الحادث "استهدف تفجير بسيارة مفخخة مقار البلدية. قتل ثلاثة اشخاص وأصيب عشرات آخرون".

وكانت الشرطة الصومالية أعلنت أن مكتبا حكوميا فى العاصمة الصومالية مقديشو تعرض لهجوم انتحارى بسيارة ملغومة اليوم الأحد.

وقال شاهد من رويترز إن دويا هائلا تردد فى مقديشو وارتفعت سحب دخان فى سماء المدينة.

وقال شرطى لرويترز إن سيارة ملغومة يقودها انتحارى صدمت مديرية هولوداغ فى مقديشو.

ويعانى الصومال من العنف وانعدام القانون منذ عام 1991.