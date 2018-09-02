مقتل قيادى فى حزب الله خلال غارة للتحالف العربى على محافظة صعدة اليمنية

عدن أ ش أ

أوردت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد، أن قياديا فى مليشيا حزب الله اللبنانى، قتل فى اليمن بغارة جوية للتحالف العربى، بمحافظة صعدة اليمنية، وذلك أثناء تواجده مع قيادات فى مليشيا الحوثى الانقلابية.

ونقلت القناة عن مصادر صحفية يمنية - لم يكشف عن هويتها - القول إن القيادى اللبنانى فى ميليشيا حزب الله طارق حيدرة وكنيته "أبو حيدرة" لقى مصرعه أثناء وجوده مع قيادات حوثية، فى غارة جوية للتحالف العربى على محافظة صعدة، مشيرة إلى أن "أبو حيدرة" لقى مصرعه مع شخص آخر يدعى على الجحدري، مشيرة إلى أن الرجل كان يتولى عملية تدريب الحوثيين.

وتعد مليشيا حزب الله من أبرز الداعمين لمليشيا الحوثى الإرهابية داخل اليمن، والأسبوع الماضي، التقى زعيم المليشيا حسن نصر الله، الناطق الرسمى للحوثيين محمد عبدالسلام، فى بيروت، فى موقف اعتبرته الحكومة اليمنية دليلا جديدا على التنسيق بين الطرفين على تخريب اليمن.