مصر للطيران تسير 3 رحلات لنقل 719 حاجا فلسطينيا من الأراضى المقدسة

سيرت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، 3 رحلات جوية قادمة من المدينة المنورة، على متنها 719 حاجا فلسطينيا عائدين من الأراضى المقدسة، بعد أداء مناسك الحج.

وقالت مصادر بالمطار، أن الشركة الوطنية مصر للطيران خصصت رحلات (3287، 3289، 3291)، لنقل الحجاج الفلسطيين، وصلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الرحلة رقم 3287، كما وصلت الرحلة الثانية 3289 قادمين من المدينة المنورة، تم إنهاء إجراءات وصولهم الحجاج عبر صالة 4، بالمطار، المخصصة للطيران الخاص، على أن تصل الرحلة الثالثة مساء اليوم.

جدير بالذكر، أن السلطات الأمنية وسلطات المطار، قامت بتخصيص، صالة 4 بالمطار، لاستقبال رحلات الحجاج الفلسطينيين، العائدين من الأراضى المقدسة، فضلا عن تخصيص فرق من العلاقات العامة ورجال الجوازات والتأمين والجمارك والحجر الصحى باستقبال الحجاج للعمل على سرعة إنهاء اجراءات وصولهم إلى المطار وخروجهم من الدائرة الجمركية.