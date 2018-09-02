مصرع طفلتين شقيقتين صعقا بالكهرباء بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما بالفيوم إثر إصابتهما بصعق كهربائى من عمود إنارة بالشرع أمام منزلهما بعزبة الوابور الجديدة بمركز إطسا وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مستشفي إطسا المركزي بوصول كلا من سمر ع ص 5 سنوات، وشقيقتها ملك 5 سنوات وتقيما عزبة الوابور الجديدة بمنشأة عبد المجيد بمركز اطسا "جثتين هامدتين" علي إثر إصابتهما بصعق كهربائي وبسؤال والديهما أكدا أنه أثناء لهو نجلتيما في الشارع صعقهما سلك عار متدلي من أحد أعمدة الإنارة ، وإتهما مسؤلي قطاع كهرباء الفيوم بالإهمال وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي جثة الطفلتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها وتحرر المحضر رقم 17329 لسنة 2018 جنح مركز شرطة اطسا وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.