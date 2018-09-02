مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بالفلبين

مانيلا (أ ش أ)

لقى شخص على الأقل مصرعه، وأصيب 15 آخرون، اليوم الأحد، فى انفجار عبوة ناسفة ألقاها مسلحون على مقهى ببلدة (ايسولان) فى مقاطعة (سلطان كودارات) بالفلبين.

وقال قائد الجيش الفلبينى بالمقاطعة العميد الجنرال سيريلتو سوبانا - وفقا لشبكة (إيه بى نيوز) الأمريكية - إن قوات الجيش قامت بتطويق البلدة فور وقوع الحادث حتى لا يتمكن مرتكبوه من الهرب، معربا عن اعتقاده بأنهم لا يزالون داخل البلدة.

وأضاف أن 3 أشخاص من المصابين فى حالة خطرة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكانت قنبلة بدائية الصنع موضوعة داخل حقيبة بالقرب من متجر فى بلدة (ايسولان) قد انفجرت، الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 35 آخرين.