مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى حادث إنهيار كنيسة جنوب غرب نيجيريا

أبوجا (أ ش أ)

أعلنت السلطات النيجيرية أن حادث انهيار كنيسة القديس بول الكاثوليكية فى ولاية دلتا بجنوب غرب البلاد صباح اليوم الأحد، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين.

وذكرت وكالة أنباء نيجيريا أن التقرير الأولى الصادر عن مفوض الأشغال بالولاية أوضح أن مبنى الكنيسة يبلغ عمره 100 عام وتجرى محاولات لترميمه وتوسيعه ، وانهار المبنى نتيجة العدد الهائل من المصلين بالكنيسة وإتكاء بعضهم على جدرانه أثناء إقامة قداس الصباح.

من جانبه ، أعرب حاكم ولاية دلتا أوكوا إفيانى عن تعازيه لأسرة المتوفى فى الحادث الذى وصفه بالمحزن والمؤسف.

وكانت وسائل إعلام نيجيرية قد ذكرت فى وقت سابق اليوم أن العشرات حوصروا تحت أنقاض الكنيسة دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.