video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى حادث إنهيار كنيسة جنوب غرب نيجيريا

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:25 م
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى حادث إنهيار كنيسة جنوب غرب نيجيريا انهيار كنيسة بنيجيريا
أبوجا (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت السلطات النيجيرية أن حادث انهيار كنيسة القديس بول الكاثوليكية فى ولاية دلتا بجنوب غرب البلاد صباح اليوم الأحد، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين.

وذكرت وكالة أنباء نيجيريا أن التقرير الأولى الصادر عن مفوض الأشغال بالولاية أوضح أن مبنى الكنيسة يبلغ عمره 100 عام وتجرى محاولات لترميمه وتوسيعه ، وانهار المبنى نتيجة العدد الهائل من المصلين بالكنيسة وإتكاء بعضهم على جدرانه أثناء إقامة قداس الصباح.

من جانبه ، أعرب حاكم ولاية دلتا أوكوا إفيانى عن تعازيه لأسرة المتوفى فى الحادث الذى وصفه بالمحزن والمؤسف.

وكانت وسائل إعلام نيجيرية قد ذكرت فى وقت سابق اليوم أن العشرات حوصروا تحت أنقاض الكنيسة دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 30 جنديا نيجيريا على يد "بوكو حرام" فى هجوم على قاعدة عسكرية

احتجاز عشرات الأشخاص إثر انهيار كنيسة جنوب غرب نيجيريا

نيجيريا

اخبار نيجيريا

انهيار كنيسه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة