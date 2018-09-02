مصدر عسكرى سورى: انفجار مستودع الذخيرة بمحيط مطار المزة سببه ماس كهربائى

رويترز

قالت وسائل إعلام سورية، رسمية إن الانفجارات التى سمعت فى محيط مطار المزة العسكرى بمحيط دمشق، فى وقت مبكر اليوم الأحد نتيجة انفجار فى مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء "مصدر عسكرى ينفى تعرض مطار المزة لأى عدوان إسرائيلي".

وفى وقت سابق، قال مسؤول فى تحالف إقليمى يدعم دمشق إن الانفجارات سببها هجوم صاروخى استهدف القاعدة وإن نظم الدفاعات الجوية السورية ترد على الهجوم. وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن الانفجارات ناجمة عن ضربات جوية إسرائيلية وإنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.