مصدر أمنى: سيدة الأقصر محرر محضر بغيابها وجارى البحث عنها

كتبت دينا الحسينى

كشف مصدر أمنى، أن سيدة الأقصر المختفية، محرر محضر بغيابها وأبنائها الثلاثة بمعرفة شقيقها، وجارى تكثيف جهود البحث للتوصل إليها.

وأوضح المصدر الأمنى، لـ"اليوم السابع"، أن السيدة تدعى منى محروس عويس من دائرة مركز شرطة إسنا، محرر بغيابها المحضر رقم 6445 بمعرفة شقيقها أيمن محروس، والذى أبلغ عن اختفائها، ولم يتهم أحدا أو يشتبه فى الغياب جنائيا، وطلب إثبات الحالة والبحث عن شقيقته.

وأشار المصدر أيضًا، إلى أن هناك فريق بحث للتوصل لمكان السيدة وأبنائها ومعرفة سبب الاختفاء، نافيًا ما تردد بشأن تعرضها للاختطاف.