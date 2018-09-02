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للترتيب لعقد القمة الثالثة..

مستشار الأمن الوطنى الكورى الجنوبى يترأس وفد بلاده لكوريا الشمالية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:03 ص
مستشار الأمن الوطنى الكورى الجنوبى يترأس وفد بلاده لكوريا الشمالية الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه- إن
سول(أ ش أ)
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اختار الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه- إن، اليوم الأحد، كبير مستشاريه الأمنيين ليكون مبعوثه الخاص إلى كوريا الشمالية، وذلك بهدف الترتيب لعقد القمة الثالثة بين مون والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون المقرر عقدها فى بيونج يانج الشهر الجارى.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم أن رئيس مكتب الأمن القومى الرئاسى تشونج إيوى-يونج سيترأس الوفد الذى من المقرر أن يتوجه إلى بيونج يانج يوم الأربعاء المقبل.

ويضم الوفد رئيس جهاز الاستخبارات الوطنى سوه هون، ونائب وزير الوحدة تشون هاى-سونج، والسكرتير الرئاسى لشؤون الدولة يون كون-يونج، والنائب الثانى لرئيس وكالة الاستخبارات كيم سانج-جيون.

يشار إلى أن تلك الزيارة هى الثانية التى يقوم بها تشونج لكوريا الشمالية فى أقل من ستة أشهر إذ ترأس ذات الوفد لبيونج يانج فى أوائل مارس الماضي.

وأوضح المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى أن الوفد يضم نفس المسئولين فى الوفد الأول نظرا لأهمية استمرارية الحوار مع كوريا الشمالية لتحقيق الهدف المنشود من زيارة الشمال.

تأتى تلك الزيارة وسط الجمود الظاهر فى محادثات النزع النووى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

 


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