مركز تجمع واحد لأتوبيسات عمال الاستثمار داخل المنطقة الحرة ببورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجولة استمرت ساعة تفقد خلالها المنطقة الحرة العامة للاستثمار تمهيدًا لتنفيذ القرار الخاص بنقل أماكن انتظار سيارات العاملين بالمنطقة الحرة والقادمة من المحافظات المجاورة إلي مركز تجمع واحد داخل المنطقة الحرة نفسها، لمنع استغلال هذه السيارات في أعمال التهريب وتخزين البضائع بداخلها خلال ساعات الانتظار الطويلة حتي موعد خروج العاملين بالمصانع.

ويلتقي محافظ بورسعيد مساء اليوم بأصحاب المشروعات داخل المنطقة الحرة بحضور ممثلي الجمارك والمرور والأحياء وشرطة المحور وأمن الموانئ للتنسيق بين هذه الجهات لتنفيذ عملية دخول وخروج السيارات إلي منطقة الانتظار بالمنطقة الحرة دون حدوث تكدس بالشوارع التي تصل المنطقة الحرة بالمنافقذ الجمركية.

وواصل المحافظ جولته وتفقد الموقع الجديد لمنفذ الجميل الجمركي غرب مطار الجميل والذى سيتم نقله إليه خلال الأيام المقبلة.