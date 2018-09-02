مدير أمن الإسماعيلية يترأس أكبر حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأسواق

شنت مديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية مكبرة برئاسة اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، استهدفت الحملة دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على استتباب الحالة الامنية ومراقبة الأسعار وإزالة الإشغالات.

وتمكنت الحملة التى شارك فيها اللواء عادل أنور مساعد مدير الأمن للأمن العام والعميد حمدى عبدالنبى مدير المرور والعميد عادل صيام مأمور قسم ثان الاسماعيلية والعميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين وشرطة المرافق وحى ثان الإسماعيلية بإزالة كافة التعديات والإشغالات بمنطقة سوق الجمعة التى انتشرت فيها العشوائيات مؤخرا بسبب قيام الباعة الجائلين باحتلال المنطقة مما تسبب فى إعاقة حركة المشاة والسيارات بهذه المنطقة، كما استهدفت الحملة إزالة الإشغالات بأسواق "حى السلام ــ بورسعيد" الكائنة شارع طنطا.

وخلال الحملة تعهد اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمخالفات خلال الفترة القادمة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وخلال الجولة التقى اللواء محمد على حسينة مساعد الوزير مدير الأمن بالمواطنين أثناء سيرهم بالشوارع لسؤالهم عن التواجد الأمنى فى شوارع الإسماعيلية وعبر المواطنين عن فرحتهم بالتواجد الأمنى كما قدموا له الشكر على تطهير بؤرة سوق الجمعة بالإسماعيلية وإعادة الحركة أمام المواطنين والسيارات.