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محمد بن زايد فى المدرسة.. ولى عهد أبو ظبى يتفقد الدراسة مع بدء العام الجديد

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:38 م
محمد بن زايد فى المدرسة.. ولى عهد أبو ظبى يتفقد الدراسة مع بدء العام الجديد محمد بن زايد فى أحد مدارس أبو ظبى
كتب محمد عبد العظيم
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مع بداية كل عام دراسى جديد، يحرص الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى على تفقد عدد من المدارس للتأكد من انتظام العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد، حيث حرص على دخول الفصول، ومشاركة الطلاب.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل النهيان، ولى عهد أبوظبى، قد حرص على تقديم التهنئة للطلبة بالعام الجديد، متمنيًا أن يكون عاما مفعما بالإيجابية والتفاؤل وحافلا بالعطاء.

محمد بن زايد

وقال ولى عهد أبو ظبى، "عام دراسى جديد مفعم بالإيجابية والتفاؤل حافل بالعطاء، أبنائى الطلبة احرصوا خلاله على أن تنهلوا من معين العلوم والمعارف والإلتزام بالقيم والأخلاق الحميدة وتعزيزها فى نفوسكم، وواصلوا مسيرتكم التعليمية بكل جد واجتهاد ومثابرة فلم يعد النجاح هو الغاية وإنما التفوق هو مطلبنا وهدفنا".

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