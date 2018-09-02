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محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يبحثان دور الجامعة في بناء المواطن

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:22 م
محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يبحثان دور الجامعة في بناء المواطن محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يبحثان دور الجامعة في بناء المواطن
كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبل الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ الجديد، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفرالشيخ، لتهنئته بمنصبه الجديد، متمنياً له دوام التوفيق فى مهمته الوطنية لخدمة أهالى كفرالشيخ.

 

وناقش المحافظ ورئيس الجامعة ، كيفية الاستفادة من دور الجامعة الريادى فى بناء الإنسان المصرى والارتقاء بقدرات ومهارات الشباب وتأهيله للمستقبل وخدمة أبناء المحافظة واستغلال خبرات العلمية للجامعة فى المشروعات.

 

قال الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية له ، أن الجامعة تعمل على تقديم كافة الخدمات للمجتمع المدنى سواء فى صورة مسياعدات أو فى صورة فوافل طبية وقوافل بيطرية بالقرى .

 


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