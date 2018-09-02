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خالد صلاح
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محافظ سوهاج يكلف باعداد قاعدة بيانات كاملة للموقف التنفيذى لمشروعات المحافظة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:15 م
محافظ سوهاج يكلف باعداد قاعدة بيانات كاملة للموقف التنفيذى لمشروعات المحافظة محافظ سوهاج يلتقى مدير الأمن
سوهاج
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كلف الدكتور أحمد الأنصاري  محافظ سوهاج المكتب الفني بالمحافظة بإعداد قاعدة بيانات كاملة عن جميع المشروعات على ارض سوهاج، وموقفها التنفيذى، واهم المعوقات التى تواجه تلك المشروعات ، والخطط الزمنية الموضوعة للانتهاء منها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمكتبه والدكتور عمر الحادى المنسق العلمى للمحافظة مدير المكتب الفنى وأعضاء المكتب بديوان عام المحافظة .

 

وأوضح المحافظ فى بيان له، أن متابعة المشروعات القومية والتنموية والخدمية والموقف التنفيذى لها والعمل على الانتهاء من تلك المشروعات فى اسرع وقت ممك ، هى من أهم توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحافظين عقب أداء اليمين الدستوري ، والتى سيتم العمل والتركيز عليها من الان .

 

وأكد الانصاري على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، واتباع المنهج العلمى لمواجهة اى معوقات، والعمل الجماعى بما يخدم مصلحة المواطن السوهاج ، وهو الهدف الاساسى والرئيسى الذى تسعى اليه جميع الاجهزة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة .

 

ومن جانب آخر، أكد الدكتور احمد الانصاري محافظ سوهاج على أهمية دور رجال الشرطة في حفظ الأمن في ربوع محافظات الجمهورية الي جانب رجال القوات المسلحة وخاصة في محافظة سوهاج ، وأن رجال الشرطة يضربون المثل كل يوم في التضحية من أجل أداء واجبهم الوطني وهو حفظ الأمن والأمان للمواطن المصري يشاركهم رجال القوات المسلحة وهم يحمون حدود الوطن ، لحفظ الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة والتي لن تتحقق بدون الأمن والأمان .

 

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ واللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج بديوان عام المحافظة ولفيف من القيادات الأمنية ، واللواء حسن محمود نائب مدير الأمن ، والعميد عبدالحميد ابوموسى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الامن ، الذين حضروا لتقديم التهنئة للدكتور احمد الانصاري بمناسبة توليه زمام المحافظة .

 

ومن جانبه أوضح اللواء هشام الشافعي مدير امن سوهاج حرص الاجهزة الامنية بالمحافظة علي حفظ الأمن والأمان ، والعمل بشكل مستمر لا يكل ولا يمل ، مشيرا إلي التصدى الحاسم للحوادث والخصومات الثـأرية وتكثيف الجهود لإتمام المصالحات حقنا للدماء وحفاظا على الامن العام .

 

 

 

 

 

 

 

 


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