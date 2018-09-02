محافظ سوهاج يكلف باعداد قاعدة بيانات كاملة للموقف التنفيذى لمشروعات المحافظة

سوهاج

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج المكتب الفني بالمحافظة بإعداد قاعدة بيانات كاملة عن جميع المشروعات على ارض سوهاج، وموقفها التنفيذى، واهم المعوقات التى تواجه تلك المشروعات ، والخطط الزمنية الموضوعة للانتهاء منها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمكتبه والدكتور عمر الحادى المنسق العلمى للمحافظة مدير المكتب الفنى وأعضاء المكتب بديوان عام المحافظة .

وأوضح المحافظ فى بيان له، أن متابعة المشروعات القومية والتنموية والخدمية والموقف التنفيذى لها والعمل على الانتهاء من تلك المشروعات فى اسرع وقت ممك ، هى من أهم توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحافظين عقب أداء اليمين الدستوري ، والتى سيتم العمل والتركيز عليها من الان .

وأكد الانصاري على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، واتباع المنهج العلمى لمواجهة اى معوقات، والعمل الجماعى بما يخدم مصلحة المواطن السوهاج ، وهو الهدف الاساسى والرئيسى الذى تسعى اليه جميع الاجهزة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة .

ومن جانب آخر، أكد الدكتور احمد الانصاري محافظ سوهاج على أهمية دور رجال الشرطة في حفظ الأمن في ربوع محافظات الجمهورية الي جانب رجال القوات المسلحة وخاصة في محافظة سوهاج ، وأن رجال الشرطة يضربون المثل كل يوم في التضحية من أجل أداء واجبهم الوطني وهو حفظ الأمن والأمان للمواطن المصري يشاركهم رجال القوات المسلحة وهم يحمون حدود الوطن ، لحفظ الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة والتي لن تتحقق بدون الأمن والأمان .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ واللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج بديوان عام المحافظة ولفيف من القيادات الأمنية ، واللواء حسن محمود نائب مدير الأمن ، والعميد عبدالحميد ابوموسى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الامن ، الذين حضروا لتقديم التهنئة للدكتور احمد الانصاري بمناسبة توليه زمام المحافظة .

ومن جانبه أوضح اللواء هشام الشافعي مدير امن سوهاج حرص الاجهزة الامنية بالمحافظة علي حفظ الأمن والأمان ، والعمل بشكل مستمر لا يكل ولا يمل ، مشيرا إلي التصدى الحاسم للحوادث والخصومات الثـأرية وتكثيف الجهود لإتمام المصالحات حقنا للدماء وحفاظا على الامن العام .