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محافظ سوهاج يتفقد المركزى الطبى الحضرى بطهطا بدون إصطحاب أى مسئول

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:12 م
محافظ سوهاج يتفقد المركزى الطبى الحضرى بطهطا بدون إصطحاب أى مسئول الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج الجديد
سوهاج - محمود مقبول
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قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج الجديد، منذ قليل بجولة تفقدية، بدون إصطحاب أى مسئول من المسئولين بمحافظة سوهاج، وأكتفى خلالها بإصطحاب الحرس الخاص وقائد سيارته.

وقد تفقد الأنصارى، المركز الطبى الحضرى بمدينة طهطا، وشدد على ضرورة تقديم الخدمة الجيدة وتنظيم المترددين، ثم قام بتفقد الطابق الأرضى بمجلس مدينة طهطا، وتفقد مستشفى طهطا العام، وقام بالمرور على قسم الإستقبال العام، وإستقبال الأطفال والرعاية وتابع حركة تواجد الأطباء وقام بسؤال المواطنين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.

وأكد الأنصارى للمترددين على المستشفى، أنه متواجد بمكتبه من الساعة الثامنة صباحا لتلقى أى شكاوى، وسوف يتم حلها على الفور، وعن أسباب التكدس وزحام المرضى بالعيادات أكد القائمين على المستشفى أن السبب هو أن المستشفيات المحيطة بالمركز مثل طما وجهينة دخلت التطوير.

وأستكمل محافظ سوهاج الجديد جولته، بتفقد مستشفى المراغة المركزى، حيث تلاحظ عدم وجود طبيب بالإستقبال ووجود أحد المرضى فى حالة صراخ مستمر، لم يتحرك حتى تم إعطائه المسكنات اللازمة ودخوله القسم لإستكمال عملية العلاج، وأنهى محافظ سوهاج جولته بتفقد مركز صحة الأسرة بالمراغة وأستمع لبعض الشكاوى من القائمين على المركز.

ومن المتوقع أن يتخذ محافظ سوهاج الجديد قرارات حاسمه بعد سلسلة الأهمال التى شاهدها اليوم فى قطاع الصحة، بعد أن زار مستشفى سوهاج العام، هذه القرارات من شأنها تحسين مستوى الخدمة وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة.

يذكر أن الأنصارى، أكد فى بيان له على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للمحافظين عقب أداء اليمين الدستورية، بشأن العمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بالمصالح الحكومية والمؤسسات الخدمية، والعمل بروح الفريق الواحد، ومتابعة موقف المشروعات القومية بالمحافظة والعمل على الانتهاء منها.

وكان الأنصارى قد استهل جولاته الميدانية أمس بالمحافظة بتفقد مشروع الكورنيش الغربى، والذى يشغل اهتمام قطاع عريض من المواطنين بسوهاج، وأكد على التنسيق مع الشركة المنفذة للانتهاء من المشروع فى أسرع وقت ممكن ثم مستشفى سوهاج العام .

 


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