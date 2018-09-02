محافظ المنوفية يوجه بحل مشكلة انقطاع المياه بقرى الروضة والشهيد فكرى

المنوفية _ محمد فتحى

وجه اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بسرعة حل مشكلة انقطاع المياه عن قرى(الروضة – الشهيد فكرى) التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، جاء ذلك فور ورود شكوى لمحافظ المنوفية بشأن انقطاع المياه عن القرى السابق ذكرها.

وطالب المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بسرعة الوقوف على أسباب انقطاع المياه وحلها على الفور، لتخفيف معاناة الأهالى.

فيما أفاد رئيس شركة المياه والصرف الصحى بأن سبب انقطاع المياه وانخفاض منسوبها يرجع إلى إجراء صيانة دورية لشبكة مياه الشرب، وانتهت أعمال الصيانة وتم إعادة توصيل المياه للقرى مرة أخرى.

كما التقى عددا من المواطنين بمقر إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، خلال تفقده إدارات الديوان العام المختلفة بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ومدير إدارة خدمة المواطنين.

وفى بداية حديثه مع المواطنين، أكد محافظ المنوفية أنه جاء لتطبيق القانون على الجميع من أجل تحقيق الصالح العام وكذا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم والنهوض بمستوى الأداء بكافة مديريات الخدمات لتلبية احتياجات المواطن المنوفى.

واستمع المحافظ للعديد من شكاوى المواطنين التى من أبرزها تضرر مواطن من القرار الصادر من حى شرق شبين الكوم والخاص بتعديل مسار الشارع وعلى الفور أحال المحافظ الشكوى للشئون القانونية للدراسة والإفادة والعرض عليه، كما استمع إلى شكوى مواطن تقدم بطلب إحلال وتجديد، حيث وجه المحافظ الشكوى لإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة لعمل لجنة والنزول على أرض الواقع للمعاينة.

وفى ذات السياق، استمع المحافظ إلى طلب سيدة تلتمس الموافقة للحصول على إعانة نظراً لأنها تعول 6 أولاد بنات وزوجها مريض موجهاً وكيل وزارة الشئون الإجتماعية باتخاذ اللازم ومراعاة ظروفها الاجتماعية، كما اطلع المحافظ على بعض الطلبات الخاصة بنقل وندب بمديرية التربية والتعليم والإلتحاق بالمدارس.