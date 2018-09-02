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محافظ القليوبية يطلق مبادرة بتحمل رجال الأعمال مصروفات تعليم الأيتام

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:54 م
محافظ القليوبية يطلق مبادرة بتحمل رجال الأعمال مصروفات تعليم الأيتام الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أطلق الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، مبادرة بتحمل رجال الأعمال والشركات بالمحافظة بتحمل المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، والدخول معهم إلى المدارس فى أول يوم دراسي بالمدارس تأكيدا على التضامن الاجتماعي فى المحاظة، مشيرا إلى أن مبادرته ستلقى القبول نظرا للطبيعة الطيبة لأبناء مصر بصفة عامة وأبناء القليوبية بشكل خاص.
 
وأضاف المحافظ، أن هذه المبادرة ستكون مثالا للعطاء والتواصل المجتمعى بين أبناء المحافظة وغيرهم، مشيرا إلى أنه أيضا لابد من منح أبناء الشهداء حقوقهم المشروعة على الدولة نظير ما قدموه من تضحية وفقدانهم لأغلى ما يملكون فى سبيل رفعة ونهضة الوطن.

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