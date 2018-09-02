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محافظ القليوبية يتفقد إدارات الديوان العام للاطمئنان على سير العمل

الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:54 م
محافظ القليوبية يتفقد إدارات الديوان العام للاطمئنان على سير العمل محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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تفقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم، الإدارات والمكاتب المختلفة لديوان عام المحافظة، للتعرف على احتياجات المديرين والموظفين ومهامهم وأقسام الإدارات وطبيعة العمل بالديوان العام.

 

وشدد محافظ القليوبية، خلال لقائه بموظفى الديوان العام على ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، مع العمل بروح الفريق الواحد من أجل النهوض والارتقاء بتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أنه سوف يعمل على تطوير منظومة العمل لتحقيق طموحات وآمال أبناء القليوبية وتحسين حياتهم المعيشية والاهتمام بكافة المرافق الخدمية.

 

وطالب المسئولين بإدارة خدمة المواطنين باستقبال الشكاوى ومتابعتها وطمأنة الشاكى وإبلاغه بمتابعة شكواه أولاً بأول، فضلاً عن الاستجابة لكافة طلبات المواطنين المشروعة والقانونية، والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن دون تعطيلها لساعات طويلة. 

 

وأوضح المحافظ، أن الفترة الحالية تتطلب إنجاز الأعمال المطلوبة بأقصى سرعة، خاصة أن محافظة القليوبية بها العديد من المشاكل والقصور فى بعض الخدمات الأمر الذى يتطلب تكثيف العمل لمواكبة كل هذه الأمور بسرعة وأداء المهام المطلوبة فى أقل وقت وبدقة متكاملة.

 


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