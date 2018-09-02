محافظ القليوبية يبدأ تكريم الطلاب الأوائل بدقيقة حداد على أرواح الشهداء

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، أنه فى احتفالات الأعياد القومية، لا بد وأن ننسب الفضل لأصحابه، خاصة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وحفاظا على أمنه واستقراره وحمايته، مطالبا الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

وقال والد الشهيد النقيب أحمد سمير، إن المحافظ أثلج صدره بتحيته للشهداء، قائلًا: " كنت هخرج من هنا زعلان لكن أنا فرحان دلوقتى"، ليرد عليه المحافظ " فى عنينا أنت أبو البطل وأنا من الفلاحين وأعرف الأصول".

وكان قد بدأ منذ قليل، حفل تكريم أوائل الشهادات العامة الثانوية والفنية والأزهرية والدبلومات والإعدادية، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الجديد، اليوم الأحد ، بقصر ثقافة بنها، بحضور الدكتور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وعدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الأمناء.