محافظ القليوبية: مش راضى عن الخدمات المقدمة فى المحافظة

قال الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، إنه غير راض عن مستوى الخدمات المقدمة بالمحافظة، حيث إن تكليفات القيادة السياسية، واضحة جدا بتحسين مستوى الخدمات، مشيرا إلى أن بابه مفتوح للجميع، موضحا "إحنا بنقبل أى شكاوى مقدمة من نواب البرلمان لكن أؤكد ان بابى مفتوح للجميع بدون وساطة أو بدون اللجوء لأحد ودا واجبي، وإذا مكنتش قد المسؤلية هسيبها والموظف لو مش قادر على أداء عمله يتركه".

وأضاف المحافظ ، أنه على المواطنين أن يكونوا شركاء فى النجاح والبناء، فلا يمكن أن تبنى مصر يد واحدة، ولو المواطن حس إن دى بلده وطالب بحقه وحافظ عليه هو دا اللى هبنى بلده وهيكون عونى وساعدى فى النجاح، "أرجوكم خلونى أحس وأفتخر إنى مع ناس بتحب بلدها لعودة مصر لصدارة الأمة العربية والعالم لأن هذه مكانتها الطبيعية".

وتابع أن بناء الإنسان المصرى يبدأ بالتعليم، وسيكون لشعب القليوبية حظ من هذه الملفات.