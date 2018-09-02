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محافظ القليوبية: تفوق الطلاب جاء نتيجة التربية السليمة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:16 م
محافظ القليوبية: تفوق الطلاب جاء نتيجة التربية السليمة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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هنأ الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، الطلاب المتفوقين بالشهادات العامة على نبوغهم ورفع اسم المحافظة وترتيبها بين باقي محافظات الجمهورية ووضعها في المرتبة الثانية، مشيراً إلى أن هذا التفوق جاء نتيجة الأسر المكافحة والتربية السليمة التى قدمتها لابنائها، موجها التحية لأولياء الأمور علي ما قدموه لأبنائهم.
 
وأضاف محافظ القليوبية، أن المحافظة بكونها عريقة بين المحافظات فهى واحدة ضمن ثلاث محافظات تمثل عاصمة الجمهورية، مشيدا بالإحصائيات التى قدمتها التعليم بتحسن ترتيب المحافظة فى التعليم بين باقي المحافظات، لأنهم هم أمل مصر ف
ىالمستقبل.
 
وأوضح، أن سماحة الدين واعتداله خير دليل للحث على النجاح حيث إن أول أية نزلت من القرآن الكريم هى "إقرا" والتى نادت بالعلم وتحصيله، إلى جانب الكثير من الأحاديث النبوية.

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