محافظ الغربية يستقبل رئيس جامعة طنطا ونيافة الأنبا بولا ومدير أمن الغربية

استقبل اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، الدكتور مجدي سبع رئيس جامعه طنطا، ونيافة الأنبا بولا أسقف طنطا، وتوابعها واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، بمكتبه حيث قاموا بتقديم التهاني بالثقة الغالية التي أولاها رئيس الجمهورية بتعيينه محافظا للغربية متمنين له التوفيق والسداد فى إدارة المحافظة مؤكدين على تعاونهم مع سيادته لرفعه محافظتنا وتقدمها.

وقدم محافظ الغربية الشكر لهم وأكد ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق انجازات ملموسة على أرض المحافظة تصب فى مصلحة المواطنين ويأمل التعاون المشترك بين جميع الأجهزة على مستوى محافظة الغربية لزيادة الإنتاج والعمل على حل جميع المشكلات التي تعيق التنمية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين والقضاء على جميع السلبيات.

كما أكد محافظ الغربية على تعميق الوحدة الوطنية بين جميع أطياف مواطني المحافظة.