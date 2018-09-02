محافظ الدقهلية يقرر تشكيل لجان للمرور على المدارس للوقوف على جاهزيتها

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور مهندس كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم مسئولى المرافق وشئون البيئة والأبنية التعليمية والشئون الهندسية والمتابعة والتربية والتعليم.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن اللجنة مهامها المرور الميداني على كافة المدارس بنطاق المحافظة للتأكد من مدى جاهزيتها للعام الدراسي الجديد 2018/2019.

وكلف محافظ الدقهلية، اللجنة بعرض تقارير تفصيلية بنتائج المرور تشمل كافة الإيجابيات والسلبيات مع ضرورة تضمينها المقترحات والحلول المناسبة واستكمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

وقرر شاروبيم، تشكيل عدد من اللجان الفرعية على مستوى كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للقيام بذات الغرض وعرض التقارير المطلوبة بشأنها.



وأكد المحافظ، أنه تم التوجيه لكافة الأجهزة المختصة بسرعة تنفيذ القرار المشار إليه لبدء عام دراسي متميز دون أى معوقات، مشدداً على ضرورة التعامل الفوري مع أية مشكلات طارئة.