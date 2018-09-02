محافظ الدقهلية: الرئيس شدد على رفع العبء عن المواطنين وتقديم خدمة لائقة

الدقهلية - محمد حيزة

اجتمع الدكتور مهندس كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بعدد من وكلاء وزارات الصحة والرى والطب البيطرى لاستعراض آليات واحتياجات العمل.

وأوضح المحافظ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، شدد أثناء تكليف المحافظين الجدد على رفع العبء عن المواطنين وتقديم خدمة لائقة فى كافة القطاعات.

ووجه شاروبيم، للمهندس سعد موسى، وكيل وزارة الرى، بمتابعة الترع والمصارف لبحث سبل تطهيرها وتوسيعها للحفاظ على مياه الرى وتنظيم عمليات المناوبة وإزالة كافة معوقات المجارى المائية.

وأعرب محافظ الدقهلية، عن أن الحفاظ على المجارى المائية هو حفاظ على حياتنا وضرورة استمرار العمل مهما اختلف منسوب المياه، مشيراً إلى أهمية العمل على ميكنة بوابات الترع والمصارف وإعلان برنامج زمنى محدد لأى مشروع، مشدداً على ضرورة تغطية كافة جنابيات طريق المنصورة دكرنس للانتهاء من عملية ازدواجية.

ومن ناحية أخرى وجه المحافظ، للدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بتوفير كافة الأمصال المضادة للسموم بكافة المستشفيات لمواجهة أى طارئ، مشدداً على الحرص على توفير خدمة صحية متكاملة وضرورة التوزيع العادل للمستشفيات لتوفير الخدمة الطبية لكافة المواطنين فى أماكن إقامتهم.

وأشار شاروبيم، إلى أهمية تطبيق نظام البصمة فى أماكن تقديم الخدمة الطبية وتفعيل الدور الرقابى على أداء المستشفيات، مشدداً على ضرورة التوزيع العادل للأطباء وهيئة التمريض وتكليف الأطباء العائدين من الإجازات بالخدمة لمدة 6 أشهر فى المناطق النائية.

وأكد محافظ الدقهلية، على أنه لابد أن يعمل الجميع لتحقيق هدف واحد هو مصلحة المواطن وخدمة الوطن ولابد من تعاون أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى والمستثمرين، موجهاً بتوفير قسم حضانات بكل مدينة والتأكد من توفر لبن الأطفال بجميع المستشفيات، مشدداً على سرعة الانتهاء من ترميم مستشفى طلخا المركزى لاستئناف العمل بها بكامل طاقتها.

وعلى جانب آخر وجه المحافظ، للدكتور عبد المنعم المنجى، وكيل وزارة الطب البيطرى، بتوفير جميع أنواع الطعوم والتحصينات لحماية الثروة الحيوانية وضرورة إعادة تأهيل الوحدات البيطرية، مشيراً إلى وجود أولوية قصوى لتطوير مجازر اللحوم وتجهيزها بأحدث المعدات والرقابة المستمرة على الصلاحية، مكلفاً بعرض دراسة شاملة لبحث إمكانية إنشاء عنبر إلى بمجزر ميت الكرما.

وكلف شاروبيم، وكلاء وزارات الصحة والرى والطب البيطرى بعرض مذكرة تفصيلية بكافة المشروعات والاحتياجات لعرضها على مجلس الوزراء، مؤكداً على وجود قنوات تعاون وتنسيق بين المحافظة وكافة الوزارات لحل جميع المشكلات العالقة وتشغيل كافة المشروعات.