محافظ البحيرة: تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والتصدى للفساد أولوية

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

عقد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، اليوم اجتماعا موسعا برؤساء الوحدات المحلية بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، وذلك لوضع خطة العمل فى المرحلة القادمة والأسس التى ستكون بمثابة خارطة الطريق ومنظومة العمل لرؤساء الوحدات المحلية.

جاء الاجتماع فى إطار حرص اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة لتفعيل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية التى كلف بها فور أدائه اليمين الدستورى محافظا للإقليم بضرورة العمل بروح الفريق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل على التواصل بهم وإنهاء مطالبهم واحتياجاتهم التى تمس حياتهم اليومية من كافة القطاعات والمرافق الخدمية.

أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بتحقيق الانضباط الادارى، ومكافحة الفساد وعدم التهاون مع أى سلبيات وسرعة إنهاء التعاملات الخاصة بالمواطنين، وكذا الالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة للمناقصات العامة خاصة قانون 89 لسنة 1998 ( قانون المناقصات والمزايدات ).

ووجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بضرورة تكثيف العمل الميدانى ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بنطاق كل مركز، والمررور خلال فترات العمل على مراحل التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة العمل على تحقيق الصالح العام حال القيام بوضع الخطة الاستثمارية مع مراعاة العدالة بين المواطنين وضرورة الانتهاء من الخطة الاستثمارية فى مواعيدها المقررة وإنهاء كافة المشروعات فى توقيتاتها.

كما شدد محافظ البحيرة، على متابعة الأسلاك الكهربائية وتغطيتها ودهان أعمدة الانارة والتأكيد من عدم الإنارة فى أوقات النهار للحفاظ على المال العام، وقيام رؤساء الوحدات المحلية بوضع خطة لاعمدة الانارة بشأن التعامل معها بالكابلات الهوائية وصيانتها واستغلال التالف منها من خلال المرور الميدانى ومتابعتها وتأمينها من السرقة.

كما وجه محافظ البحيرة بمراجعة صناديق القمامة بالمراكز وتصنيع اعداد جديدة والتأكيد من رفع كافة الاتربة والمخلفات الصلبة من على جانبى الطرق الرئيسية ومداخل المدن ومتابعة ومنع النبيشه وتحرير محاضر ضدهم.مع الالتزام برد الشىء لأصله بالنسبة لاعمال الحفر والانتهاء من توصيل المرافق. وتحرير محاضر للمخالفين الذين يقومون بقطع الاسفلت والتنسيق مع شركات ( المياه – الغاز – الاتصالات – الكهرباء ) قبل البدء فى اى اعمال بالطرق وتفعيل دور الشباب فى أعمال النظافة والتجميل.

وأكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على تفعيل دور المشاركة المجتمعية والتفاعل والتواصل مع المواطنين وخلق صف ثانى من الشباب والتعاون مع أهالى الشهداء وتذليل كافة العقبات أمامهم، وتنظيم معارض لبيع كافة المستلزمات والسلع التموينية واللحوم والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة بالتنسيق مع التموين.

كما شدد على التصدى بكل حزم لكافة صور التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مع عمل سيناريوهات ونماذج محاكاه لمواجهة الازمات الطارئة طبقا لطبيعة كل مركز. وذلك للحد من تأثير وإخطار تلك الازمات.

ووجه محافظ البحيرة بمتابعة تغطية بالوعات الصرف الصحى ومواجهة سرقتها بالتنسيق مع الجهات الامنية، مؤكدا على تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بإعداد بيان بمشروعات المشاركة الاجتماعية وقيمتها وموافاته بموقفها التنفيذى.

كما شدد "أمنة"على أهمية التدقيق فى اختيار القيادات من العناصر الشبابية والعمل على خلق روح المنافسة والاعتماد على طاقة وحماس الشباب وقدراتهم فى الاعمال الميدانية مع مراعاة العدالة فى صرف أى مكافآت للمستحقين منهم، وطالب رؤساء المدن بتقديم تقارير شهرية فيما يخص الموقف من التعديات والنظافة وتحصيل المتأخرات حق الدولة، وإزالة كافة أشكال التعديات على الترع والمصارف والمجارى المائية، ومتابعة الاستعداد لبدء العام الدراسى ومراجعة تجهيزات المدارس وأعمال الصيانة بها بالإضافة إلى الاستعداد لاحتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومى وتجهيز المشروعات التى سيتم افتتاحها خلال برنامج الاحتفال. سواء أكانت مشروعات تعليمية أو شبابية أو صحية، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنظيم مسابقة لاختيار افضل مركز ومدينة من خلال تنفيذ تلك التوجيهات التى ستكون من أهم معايير تقييم رؤساء الوحدات المحلية ومدى التزامهم بتنفيذها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع – نائب المحافظ - على ضرورة التركيز على تفعيل دور المشاركة المجتمعية وتنظيم المعارض الكبرى لمواجهة الغلاء تزامنا مع بدء العام الدراسى.

وصرحت نائب المحافظ أن محافظة البحيرة محافظة واعده لديها كافة المقومات الزراعية والصناعية والتجارية التى تؤهلها لتحقيق اهداف وطموحات المواطن البحراوى من خلال تضافر كافة الجهود.