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الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:47 م
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مجهولين يستولون على سيارة محملة بالدواجن بشبين القناطر

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:47 م
مجهولين يستولون على سيارة محملة بالدواجن بشبين القناطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها للقبض على 5 مجهولين، استوقفوا سيارة نقل على طريق "الكوم الأحمر – سنهرة" دائرة مركز شبين القناطر، محملة بأقفاص الدواجن، واستولوا على السيارة والحمولة وموبايل قائد السيارة، بعد تهديده بسلاح نارى وفروا هاربين.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، بلاغا من "سائق" يفيد بأنه أثناء سيره بسيارة نقل رقم ق ع بـ 1682 محملة بأقفاص دواجن بطريق "الكوم الأحمر – سنهرة" بجوار الرشاح دائرة مركز شبين القناطر، اعترض مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ملاكى طريقه وعقب وقوفه بالسيارة ترجل 3 منهم، وأشهروا سلاحًا ناريًا فى وجهه لترك السيارة بالحمولة واستولوا عليها وعلى متعلقاته الشخصية وفروا هاربين.

وتشكل فريق بحث قاده اللواء علاء فاروق، مدير المباحث الجنائية، وتكثيف الجهود لضبط المتهمين والسيارة بالحمولة، وتولت النيابة التحقيق.


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