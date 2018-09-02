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مجلس مدينة قليوب يتقدم ببلاغ للعثور على جثث مجهولة الهوية بالمقابر

الأحد، 02 سبتمبر 2018 05:42 م
مجلس مدينة قليوب يتقدم ببلاغ للعثور على جثث مجهولة الهوية بالمقابر مقابر أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شهدت قرية بلقس التابعة لمركز قليوب واقعة غريبة حيث اكتشفت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة وجود جثث مجهولة  دفنت بدون تصريح بمقبرة مخالفة وذلك أثناء القيام بحملة لإزالة مقابر أقيمت بالمخالفة على أراضى زراعية .

وكانت حملة برئاسة الدكتور عزيزة السيد رئيس مركز ومدينة قليوب توجهت لإزالة تعديات عبارة عن عدد كبير من المقابر على الأراضى الزراعية وأثناء ذلك اعترض بعض الأشخاص على الإزالة بحجة وجود جثث داخل المقابر وبسؤالهم عن هوية تلك الجثث أفادوا فى البداية أنها لأقاربهم لكن بمطالبتهم بتصاريح الدفن أو أى أوراق تثبت صحة كلامهم أخبروها بأنها مقابر للصدقة .

وعلى الفور قامت رئيس المجلس بمخاطبة مكتب الصحة للتأكد عما إذا كان هناك تصاريح دفن لهذه الجثث من عدمه وكانت المفاجئة أن المسئول أخبرها أن هذه الجثث مجهولة ولم يستخرج بشأنها أى تصاريح دفن نهائيا ولا يعرف عنها شيئا فقامت رئيس المجلس بالاتصال بالشرطة، وتم تحرير محضر إثبات حالة برقم 4737 مركز قليوب، وتم مخاطبة النيابة العامة بشأن هذه الجثث للكشف عن هويتها والتحقيق فى واقعة دفنها فى هذه المقابر المخالفة، واستكملت الحملة عملها ونجحت فى إزالة نحو 40 عين "مقابر" مقامة حديثا، فيما أمرت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة .

 

 


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