متهمان يتعديان على سائق توك توك بالضرب أثناء توصيلهما

الفيوم – رباب الجالى

تعرض سائق توك توك، من قرية سنرو القبلية بمركز أبشواى، محافظة الفيوم، للضرب على يد اثنين، بمطواة، حاولا سرقة التوك توك الخاص به، أثناء توصيلهما إلى إحدى قرى مركز سنورس، ما أدى لإصابته بجرح طعنى بالبطن، ونقله للمستشفى.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبشواى، بورود بلاغ من مستشفى أبشواى المركزى، بوصول "أحمد ناصر.م" (16 سنة- سائق توك توك)، ومقيم بقرية سنرو القبلية، مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالبطن، وجرح قطعى باليد اليسرى، إدعاء ضرب من آخرين.

وتبين أن مجهولين تعديا عليه بالضرب وإصابته بمطواة كانت بحوزة أحدهما، محاولان سرقة التوك توك الخاص به، أثناء توصيلهما لقرية الطريبى بمركز سنورس، إلا أنهما هربا مع استغاثته بالأهالى، وتركا التوك توك خوفا من اللحاق بهما.

ووجه مدير الأمن، إدارة البحث الجنائى، بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائى، إلى أن مرتكب الواقعة، هما "أمجد.ر.خ" وشهرته (ناصر-22 سنة- بدون عمل)، و"محمد.ط.ش" وشهرته (محمد وزة-23 سنة)، ويقيمان ببندر أبشواى (هارب).

ضبطت المباحث، المتهم الأول بأحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى بقصد السرقة.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 3055 لسنة 2018م إدارى مركز شرطة أبشواى، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، التى أمرت بسرعة ضبط المتهم الهارب وإجراء تحريات بشأن الواقعة.