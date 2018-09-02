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لحظة بلحظة.. زيارة الرئيس لبكين ترسم مستقبل العلاقات المصرية الصينية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:11 م
لحظة بلحظة.. زيارة الرئيس لبكين ترسم مستقبل العلاقات المصرية الصينية زيارة الرئيس لبكين
بكين- محمد الجالى
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محمد-الجالى
 
 
يقدم اليوم السابع تغطية لحظة بلحظة لزيارة الرئيس السيسى إلى الصين فى زيارة يجرى خلالها مباحثات مهمة مع كبار المسئولين الصينيين.
 
 
 
ويشارك الرئيس السيسى، فى قمة منتدى التعاون الصينى الإفريقى الذى يعقد يومى الثالث والرابع من سبتمبر الجارى.
 
 
 
ويرافق الرئيس السيسى وفد وزارى مكون من وزير الخارجية سامح شكرى والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والطاقة المتجددة واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة واللواء مصطفي شريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية، واللواء محسن عبد النبي مدير مكتب رئيس الجمهورية والسفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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زيارة الرئيس لبكين

الرئيس الصينى

العلاقات المصرية الصينية

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مصر اليوم




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