video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كل ما تريد معرفته عن سمات وموعد فصل الخريف وتحذيرات الأرصاد تحسبا للسيول

الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:00 م
كل ما تريد معرفته عن سمات وموعد فصل الخريف وتحذيرات الأرصاد تحسبا للسيول طقس الخريف - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
 
فصل الخريف رغم أنه من أجمل فصول السنة، إلا أنه يشهد العديد من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ولهذا ينشر "اليوم السابع" لقرائه السمات الرئيسية لهذا الفصل وموعده وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية فى نقاط مبسطة نسردها فيما يلى.. 
 
1-  يبدأ فصل الخريف بمصر 22 سبتمبر الجارى ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة.
 
2-  الخريف  يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر إلا أنه أحياناً ما يتخلله حالات من عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية. 
 
3- الخريف يتخلله بعض الظواهر الجوية العنيفة وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية.
 
4- تكاثر السحب الممطرة والرعدية يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيره على السواحل الشمـالية للبلاد خـاصة محافظــة (الإسكندرية).
 
5- أمطار الخريف تصل لحد السيول أحيانا على محافظات صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء نظرا لطبيعتها الجغرافية.
 
6-  الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهابت بكل المحافظين والمسئولين اتخاذ كافة التدابير والأستعدادات اللازمة مبكرا لمجابهة هذه الظاهره بهدف تأمين وسلامة أرواح السادة المواطنين والمنشآت.
 
7-  سوف تصدر هيئة الأرصاد تحذيراتها وإرسالها للمحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية فيها وعلي رأسها ظاهرة السيول قبل حدوثها على الأقل ب 72 ساعة على الأقل .
 
8-  يمكن الأتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ24 ساعة على التليفون الآتى:
24646721 -  24834625.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

قبل ما نودعه.. مصور إسبانى يسجل لحظات فصل الخريف فى مصر وبعض دول العالم

دراسة تشير إلى كيفية تفادى الاكتئاب الموسمى فى فصل الخريف

الارصاد

الخريف

فصل الخريف

توقعات الخريف

ملامح فضل الخريف

السيول




لا تفوتك
التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة