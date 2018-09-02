كل ما تريد معرفته عن سمات وموعد فصل الخريف وتحذيرات الأرصاد تحسبا للسيول

كتب محمود راغب

فصل الخريف رغم أنه من أجمل فصول السنة، إلا أنه يشهد العديد من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ولهذا ينشر "اليوم السابع" لقرائه السمات الرئيسية لهذا الفصل وموعده وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية فى نقاط مبسطة نسردها فيما يلى..

1- يبدأ فصل الخريف بمصر 22 سبتمبر الجارى ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة.

2- الخريف يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر إلا أنه أحياناً ما يتخلله حالات من عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية.

3- الخريف يتخلله بعض الظواهر الجوية العنيفة وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية.

4- تكاثر السحب الممطرة والرعدية يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيره على السواحل الشمـالية للبلاد خـاصة محافظــة (الإسكندرية).

5- أمطار الخريف تصل لحد السيول أحيانا على محافظات صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء نظرا لطبيعتها الجغرافية.

6- الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهابت بكل المحافظين والمسئولين اتخاذ كافة التدابير والأستعدادات اللازمة مبكرا لمجابهة هذه الظاهره بهدف تأمين وسلامة أرواح السادة المواطنين والمنشآت.

7- سوف تصدر هيئة الأرصاد تحذيراتها وإرسالها للمحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية فيها وعلي رأسها ظاهرة السيول قبل حدوثها على الأقل ب 72 ساعة على الأقل .

8- يمكن الأتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ24 ساعة على التليفون الآتى:

24646721 - 24834625.