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"كلية حاسبات عين شمس" تستقبل اليوم الطلاب الجدد لتلقى ملفات القبول

الأحد، 02 سبتمبر 2018 05:00 ص
"كلية حاسبات عين شمس" تستقبل اليوم الطلاب الجدد لتلقى ملفات القبول عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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أعلنت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، أنه سيتم استلام ملفات الطلبة الجدد بالكلية بدءا من اليوم الأحد وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً بالمعمل المجاور لمكتب شئون الطلاب.

وتتمثل الأوراق المطلوبة لتقديم الفرقة الأولى للعام الجامعى الجديد أصل استمارة الثانوية العامة، أصل شهادة الميلاد، و8 صور شخصية، ونموذج 2 جند و6 جند للذكور فقط، وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب، وصورة شخصية عند التقديم للكشف الطبى.

 

 

 

 

 


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