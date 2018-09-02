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كبار الإستشاريين بمستشفى الأقصر الدولى يجرون 31 عملية وينقذون حالتين من الموت

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:36 ص
كبار الإستشاريين بمستشفى الأقصر الدولى يجرون 31 عملية وينقذون حالتين من الموت فريق الاستشاريين الطبى بمستشفى الأقصر الدولى
الأقصر – أحمد مرعى
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واصل الفريق الطبى المكون من كبار الإستشاريين بمستشفى الأقصر الدولى، العمل لإنهاء قوائم الإنتظار بناء على مبادرة رئيس الجمهورية، وحرصاً من إدارة المستشفى فى تخفيف المعاناه من على عاتق المواطنين فى الصعيد.

وقام الدكتور محمد حامد إستشارى جراحه الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعى، بإجراء 31 عملية جراحية متنوعة، منهم جراحه لطفله بعمر يوم تعانى من فتق خلقى بجداريه البطن، كما ساهم الفريق الطبى بإصلاح عيب خُلقى لحالة تعانى من وجود إلتصاقات بالحبل الشوكي، وذلك بإشراف الدكتور أحمد طارق إستشارى جراحه المخ والأعصاب بالمستشفى كما تم استئصال ورم بالظهر لنفس الحالة من خلال التعاون بين فريق جراحة الأعصاب وفريق جراحة التجميل بقيادة الدكتور محمد اللبان.

جدير بالذكر ان الدكتور طارق السيد مدير عام مستشفى الاقصر الدولى، كان قد اعلن ان المستشفى استقبلت مجموعة من الاستشاريين بعدد من التخصصات الطبية المختلفة لرفع معاناة المعذبين على قوائم الانتظار ، خلال الفترة من 23 اغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل، وذلك بناء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أطلقها فى السادس من شهر يوليو الماضى، للقضاء على قوائم الانتظار خلال 6 اشهر ومنع تكرارها مرة اخرى .


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