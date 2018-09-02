فيديو.. محافظ الإسكندرية: "بتأخر فى مكتبى لأنى مستجد وترددت فى قبول المنصب"

الإسكندرية- هناء أبو العز

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إنه يبدأ عمله من السابعة والنصف وحتى الثانية عشر لأنه محافظ "مستجد"، وأى شخص يتولى منصب جديد لابد له من الاجتهاد والعمل بأكثر من المطلوب حتى يستطيع دراسة الملفات القديمة والعمل عليها، للنجاح فيما يرضى القيادة السياسية التى قامت باختيارى، لإصلاح والنهوض بعروس البحر المتوسط.

وقال قنصوة، على هامش لقاءه بشباب الملتقى:"حين تم ترشيحى لمنصب محافظ الإسكندرية، كنت متردد لأنه كان لى تدرجى فى جامعة الإسكندرية كأستاذ بها، ولدى خططى لتنمية المجتمع وشئون البيئة، ولكنى أعليت قيمة الواجب لأن الإسكندرية لها حق علينا، وحتى لا نترك البلد تقع مرة أخرى ونعمل بإخلاص.

وأوضح أن المدينة فيها تحديات كثيرة مشيرا إلى أنه محظوظ باعتباره ابن المدينة ويعرف مشكلاتها والتحديات التى تواجهها، ومتابعته أيضا الفرص الأكبر من التحديات بكثير .

وأكد قنصوة، على استكماله ملفات ومشروعات المحافظين من قبله والإبداع فى الملفات الجديدة ، من أجل النهوض بجزء من مصر وإعادة الإسكندرية مدينة الثقافة والجمال.

وقدم قنصوة النصيحة للشباب، بضرورة البدء فى التفكير عما يرغبون فى أن يكونوا عليه بعد التخرج، ثم عمل خطط سنوية وخماسية للتأكيد على النجاح والتحفيز للوصول إلى الهدف.