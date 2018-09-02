فريق قسطرة القلب بمستشفى الأقصر الدولى يجرى 75 حالة تشخيص وعلاج فى 72 ساعة

الأقصر – أحمد مرعى

واصل فريق قسطرة القلب بمستشفى الأقصر الدولى، العمل للقضاء على قوائم الانتظار خلال 72 ساعة متواصلة، وذلك بناء على مبادرة رئيس الجمهورية، لإنهاء قوائم الانتظار، وحرصاً من إدارة المستشفى فى تخفيف المعاناة من على عاتق المواطنين فى الصعيد.

وقال الدكتور طارق السيد مدير عام مستشفى الأقصر الدولى، فى بيان صحفى له، إن فريق قسطرة القلب قاموا بعمل إجمالى 75 حالة قسطرة تشخيصية وعلاجية، بقيادة الدكتورة نيرين عكاشة أستاذ القلب جامعة عين شمس، والدكتور سامح المصرى استشارى القلب بمعهد ناصر، والدكتور إبراهيم نصرى استشارى القلب، والدكتور محمد العقبى رئيس وحدة القسطرة القلبية وفريق العمل بالوحدة.

وكانت قد أعلنت المستشفى عن استقبالها مجموعة من الاستشاريين بعدد من التخصصات الطبية المختلفة لرفع معاناة المعذبين على قوائم الانتظار، خلال الفترة من 23 أغسطس الجارى، وحتى 2 سبتمبر المقبل، وذلك بناء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أطلقها فى السادس من شهر يوليو الماضى، للقضاء على قوائم الانتظار خلال 6 أشهر ومنع تكرارها مرة أخرى.