غدا.. "مصر للطيران" تسير 22 رحلة لنقل 5000 حاجا من الأراضى المقدسة

كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران غدا الإثنين، 22 رحلة جوية لنقل 5000 حاجا بواقع 11 رحلة جوية من مطار المدينة المنورة جميعهم إلى مطار القاهرة لنقل 2600 حاجًا، من بينهم رحلتين لنقل الحجاج الفلسطنيين، بالإضافة إلى حجاج القرعة والتضامن والبعثات والهيئات وشركات السياحة والترانزيت.

وتنقل مصر للطيران أيضًا 2390 حاجا من جدة على متن 11 رحلة جوية، من بينهم رحلتين إلى باماكو لنقل حجاج دولة مالى، بالإضافة إلى حجاج القرعة والتضامن والبعثات والهيئات وشركات السياحة والترانزيت.