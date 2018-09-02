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الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:00 ص
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عبور 423 سفينة قناة السويس بحمولة 9. 28 مليون طن فى 8 أيام

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:00 ص
عبور 423 سفينة قناة السويس بحمولة 9. 28 مليون طن فى 8 أيام قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 8 أيام الماضية من الجمعة الماضية، وحتى أول أمس الجمعة، عبور 423 سفينة بحمولة 28.9  مليون طن.

وقال "مميش" إن قناة السويس نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية فى استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات فى العالم تأكيدًا على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن خصوصًا مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة واضعين نصب أعينهم الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو ما يُعظم مكانة مصر الدولية فى مجال النقل البحري.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة قبل الماضية،عبرت القناة 41 سفينة بحمولة 3 مليون طن، وعبرت يوم السبت 48 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، وعبرت يوم الأحد، 48 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن

فيما عبرت يوم الأثنين، 50 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 55 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء 60 سفينة، بحمولة 4.1 مليون طن، كماعبرت يوم الخميس 57 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، و عبرت يوم الجمعة 64 سفينة قناة السويس بحمولة  3.6 مليون طن من الإتجاهين، لتصل إجمالى السفن التى عبرت خلال الـ8 أيام الماضية إلى 432 سفينة بحمولة 28.9 مليون طن.

     


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