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طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:00 ص
طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للأتربة، كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

 

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

وسط الدلتا 25 35

الإسكندرية 25 32 

بلطيم 24 32       

مطروح 23 31      

السلوم 21 31

سيوة 25 37

بورسعيد 26 31     

دمياط 26 31       

العريش 22 32      

رفح 23 32 

الإسماعيلية 23 36 

السويس 24 35

رأس سدر 26 34   

نخل 21 34

نويبع 29 37

طابا 26 35 

كاترين 24 37      

الطور 28 35

شرم الشيخ 30 38 

الغردقة 29 38      

مرسى علم 29 36  

الفيوم 25 36       

بنى سويف 25 36  

المنيا 25 36

أسيوط 24 36      

سوهاج 25 39      

قنا 26 41  

الأقصر 27 42     

أسوان 28 43       

أبوسمبل 28 41    

الوادي الجديد 27 40      

شلاتين 27 41

أبو رماد 27 39     

راس حدربة 28 37

حلايب 28 36     

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 43

المدينة 32 46

الرياض 27 44      

المنامة 32 39      

أبوظبي 32 44      

الدوحة 30 38      

الكويت 31 48     

دمشق 16 40

بيروت 26 31       

عمان 20 35

القدس 21 32      

غزة 25 31 

بغداد 27 46

مسقط 27 32      

صنعاء 15 29      

الخرطوم 28 40    

طرابلس 25 33     

تونس 21 30

الجزائر 20 28

الرباط 20 28       

نواكشوط 25 29   

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 17 34

اسطنبول 23 31    

إسلام أباد 24 34  

نيودلهى 26 31     

جاكرتا 25 33      

بكين 19 25

كوالامبور 23 31   

طوكيو 23 27       

أثينا 24 34 

روما 16 26 

باريس 12 24       

مدريد 20 36       

برلين 17 25

لندن 14 22

مونتريال 20 28     

موسكو 14 25     

نيويورك 23 27

واشنطن 23   31

 

 

 


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