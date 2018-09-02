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طقس الغد شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى فى القاهرة 37 درجة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:04 م
طقس الغد شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى فى القاهرة 37 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار  على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على  جنوب سيناء وشمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 37  والصغرى 26 درجة ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 23 درجة.
 
 

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