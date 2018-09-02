طرح وتخصيص 9 مدارس جديدة بقرى أسيوط لمواجهة إرتفاع الكثافة الطلابية

أسيوط - ضحا صالح

أعلن المهندس نبيل الطيبى رئيس مركز ومدينة أسيوط عن استمرار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع فى إنشاء مدارس جديدة بالقرى والنجوع ،وحل مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية فى المدارس، مشيرا الى أنه جارى طرح وتحصيص 9 مدارس جديدة بقرى المركز ،بالإضافة إلى إنشاء مجمع مدارس بقرية الزاوية، تنفيذا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة .

وأشار رئيس مركز ومدينة أسيوط ،فى تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أنه تم طرح 3 مدارس فى يونيو الماضى، وجارى تخصيص أراضى لإنشاء 6 مدارس أخرى بعد أخذ الموافقات اللازمة حيث تم أخذ موافقة وزير الزراعة على إنشاء نقطة شرطة على مساحة 2444 متر، وانشاء مجمع مدارس على مساحة 5 الاف و863 متر بقرية الزاوية بالاضافة الى انشاء مدرسة تجريبية لغات على مساحة 3725 متر بقرية الزاوية، بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك وإستكمال نقطة إطفاء القرية فضلا عن إستكمال مجمع خدمات قرية درنكة وإنشاء حديقة عامة بقرية اسكندرية التحرير .

وقال أنه تم رصف طريق من مصنع السماد الى قرية منقباد شمالا اتجاه قرية العدر وبهيج وجنوبا فى اتجاه الوليدية ومنطقة الأزهر، وذلك فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ خطة عاجلة للانتهاء من أعمال الرصف وازالة المطبات بالشوارع الرئيسية ،ورفع كافة المخلفات والاشغالات من الشوارع والميادين وتسهيل حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية .

كما أكد محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط على أهمية مشاركة الشباب فى ورش العمل والرحلات والأنشطة الرياضية والثقافية بالمحافظة، لما لها من أهمية فى تسخير طاقات الشباب فى الإتجاه الصحيح فضلا عن تنمية مهاراتهم فى العديد من المجالات المختلفة.

واشار وكيل وزارة الشباب الى أنه تم المشاركة فى الرحلة القومية لأبى قير بالإسكندرية لعدد 48 مستفيد، فضلا عن تنفيذ ورشة عمل مشورة مهنية التابع لمشروع مشوارى بالمعهد الفنى التجارى لعدد 20 مستفيد وتنفيذ وشة عمل عن التعريف بأنشطة نادى الدفاع الإجتماعى لعدد 20 مستفيد أيضا.