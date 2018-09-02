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ضبط مستريح جديد جمع 2.7 مليون جنيه من ضحاياه بسوهاج

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:35 م
ضبط مستريح جديد جمع 2.7 مليون جنيه من ضحاياه بسوهاج مستريح سوهاج
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مستريح جديد جمع 2.7 مليون جنيه من ضحاياه فى سوهاج.

وتلقى اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "مؤمن.م" و6 آخرين جميعهم مقيمين سوهاج، بقيام" مصطفي.م" و"محمود.أ" بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم في مجال تجارة الفاكهة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما لم يفيا بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولي عليها .

وأكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام المتهمين بالنصب والاحتيال علي الشاكين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بلغ إجماليها اثنين مليون وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه بقصد توظيفها لهم في مجال تجارة الفاكهة مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 5%، إلا أنه لم يفيا بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولي عليها.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول علي الإرباح أو استرداد أموالهم.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بإرتكابة للواقعة بالاشتراك مع الثاني الهارب، وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها للمجني عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وبعرض بالمتهم على النيابة تولت التحقيق وقررت حبسة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.


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