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الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:54 م
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ضبط صيدلى وبحوزته كميات أقراص مخدرة ومنشطات جنسية بقصد البيع فى الدقهلية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:08 م
ضبط صيدلى وبحوزته كميات أقراص مخدرة ومنشطات جنسية بقصد البيع فى الدقهلية اقراص مخدره
الدقهلية - محمد حيزة
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تمكن ضباط مباحث بنى عبيد من ضبط صيدلى وبحوزته 4 آلاف قرص ترامادول ومنشطات جنسية بقصد بيعهم فى السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة بنى عبيد بقيام محمد ع. ا صيدلى بالاتجار فى الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية ببنى عبيد بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تمكنت حملة أمنية برئاسة المقدم أحمد سامى الجندى رئيس مباحث بنى عبيد من ضبطه وبحوزته 4 آلاف قرص ترمادول مخدر ومنشطات جنسية، وتحرر عن ذلك المحضر 7840 جنايات مركز شرطة بنى عبيد وأخطرت النيابة.

 


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